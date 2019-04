Little Red Rooster Ice Cream Company announced a limited recall of approximately 26,000 pints of its “NadaMoo! Strawberry Cheesecake Non-Dairy Frozen Dessert” because they contain an undeclared almond ingredient.

The recall was initiated as soon as it was discovered that the pie crust inclusions in the Strawberry Cheesecake product (containing almond flour as an ingredient) were inadvertently filled into packaging that did not declare that ingredient. This could potentially expose consumers to an undeclared allergen; “People who have an allergy or severe sensitivity to almonds run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume the recalled products.”

No adverse reactions had been reported as of the posting of the recall notice on the Food and Drug Administration’s website.

The recalled ice cream products have a “Best By” date of “08/09/2020” printed at the bottom of the pint. In addition, the recalled pints also have a UPC code of “854758001020” listed below the barcode on the back of the pint.

No other NadaMoo! products or flavors are recalled; “NadaMoo! wants to reassure customers that Strawberry Cheesecake pints not labeled with the expiration date listed above are not affected by the recall and therefore can be fully enjoyed rather than discarded.”

The items subject to the recall were distributed to select distributors and retailers beginning February 19, 2019 in the following states: AL, CA, CO, FL, GA, IL, IN, KS, KY, MD, MI, MN, MO, NC, NE, NM, OH, OK, PA, PR, SC, TN, TX, VA, WI.

A list of stores that may have received the impacted product can be found below:

Consumers who purchased the recalled product can return the product to the retailer they purchased it from for a refund.

