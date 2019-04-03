Little Red Rooster Ice Cream Company announced a limited recall of approximately 26,000 pints of its “NadaMoo! Strawberry Cheesecake Non-Dairy Frozen Dessert” because they contain an undeclared almond ingredient.

The recall was initiated as soon as it was discovered that the pie crust inclusions in the Strawberry Cheesecake product (containing almond flour as an ingredient) were inadvertently filled into packaging that did not declare that ingredient. This could potentially expose consumers to an undeclared allergen; “People who have an allergy or severe sensitivity to almonds run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume the recalled products.”

No adverse reactions had been reported as of the posting of the recall notice on the Food and Drug Administration’s website.

The recalled ice cream products have a “Best By” date of “08/09/2020” printed at the bottom of the pint. In addition, the recalled pints also have a UPC code of “854758001020” listed below the barcode on the back of the pint.

No other NadaMoo! products or flavors are recalled; “NadaMoo! wants to reassure customers that Strawberry Cheesecake pints not labeled with the expiration date listed above are not affected by the recall and therefore can be fully enjoyed rather than discarded.”

The items subject to the recall were distributed to select distributors and retailers beginning February 19, 2019 in the following states: AL, CA, CO, FL, GA, IL, IN, KS, KY, MD, MI, MN, MO, NC, NE, NM, OH, OK, PA, PR, SC, TN, TX, VA, WI.

A list of stores that may have received the impacted product can be found below:

Store City State
HEB Grocery HOUSTON TX
SAN ANTONIO TX
Stater Bros Markets COLTON CA
HIGHLAND CA
LOMA LINDA CA
REDLANDS CA
SAN BERNARDINO CA
Beach Naturals LOS FRESNOS TX
Better Health STERLING HEIGHTS MI
Brigher Day SAVANNAH GA
Fresh Thyme APPLE VALLEY MN
ASHWAUBENON WI
BLOOMINGTON IL
BLOOMINGTON IN
BLOOMINGTON MN
BRIDGEVILLE PA
BROOKFIELD WI
CANTON MI
CINCINNATI OH
CRANBERRY TOWNSHIP PA
CRYSTAL LAKE IL
DOWNERS GROVE IL
EVANSVILLE IN
FAIRVIEW HEIGHTS IL
FARMINGTON MI
FISHERS IN
GAHANNA OH
GENEVA IL
GRAND ISLAND NE
GRAND RAPIDS MI
GREENFIELD WI
INDIANAPOLIS IN
JOLIET IL
KENOSHA WI
KIRKWOOD MO
LAFAYETE IN
LINCOLN NE
LOUISVILLE KY
MAYFIELD HEIGHTS OH
MENOMONEE FALLS WI
MILWAUKEE WI
MINNEAPOLIS MN
MISHAWAKA IN
MT PROSPECT IL
NEWPORT KY
NORTH CANTON OH
NORTHVILLE MI
O’FALLON MO
OMAHA NE
PLYMOUTH MN
ROCHESTER HILLS MI
ST LOUIS MO
ST PETERS MO
SUGARCREEK TOWNSHI OH
TOLEDO OH
TOWN AND COUNTRY MO
TROY MI
VADNAIS HEIGHTS MN
WAITE PARK MN
WESTERVILLE OH
WESTLAKE OH
WORTHINGTON OH
YPSILANTI MI
Garden Patch Market MISHAWAKA IN
Health Hutt GRAND HAVEN MI
Kanakee Natural Foods BRADLEY IL
Kins Market AUSTIN TX
Lacasa Del Pueblo CHICAGO IL
Melbourne Beach Supermarket MELBOURNE FL
Msn Apple A Day FINDLAY OH
Natural Nutrition SANTA ROSA BAYAMON PR
Naturally Yours Grocery & Deli PEORIA IL
Publix Supermarket FT. MYERS FL
MURRELLS INLET HO SC
ACWORTH GA
AIKEN SC
ALABASTER AL
ALACHUA FL
ALBANY GA
ALPHARETTA GA
ALTAMONTE SPRINGS FL
ANDERSON SC
ANTIOCH TN
APEX NC
APOLLO BEACH FL
APOPKA FL
ARCADIA FL
ASHEVILLE NC
ATHENS AL
ATHENS GA
ATLANTA GA
AUBURN AL
AUBURNDALE FL
AUGUSTA GA
AVENTURA FL
BARTOW FL
BEAUFORT SC
BELLEAIR BLUFFS FL
BESSEMER AL
BETHLEHEM GA
BIRMINGHAM AL
BLUFFTON SC
BOCA RATON FL
BONAIRE GA
BONITA SPRINGS FL
BOONE NC
BOYNTON BEACH FL
BRADENTON FL
BRANDON FL
BRASELTON GA
BRENTWOOD TN
BROOKSVILLE FL
BRUNSWICK GA
BUFORD GA
BYRON GA
CALERA AL
CANTON GA
CAPE CORAL FL
CARROLLTON GA
CARTERSVILLE GA
CARY NC
CASSELBERRY FL
CELEBRATION FL
CHAPIN SC
CHARLESTON SC
CHARLOTTE NC
CHATTANOOGA TN
CHELSEA AL
CHESTERFIELD VA
CLARKSVILLE TN
CLEARWATER FL
CLEMMONS NC
CLEMSON SC
CLERMONT FL
CLEVELAND TN
COCOA FL
COCOA BEACH FL
COCONUT CREEK FL
COLONIAL HEIGHTS VA
COLUMBIA SC
COLUMBUS GA
CONCORD NC
CONNERTON FL
CONYERS GA
COOKEVILLE TN
COOPER CITY FL
CORAL GABLES FL
CORAL SPRINGS FL
CORNELIUS NC
COVINGTON GA
CRESTVIEW FL
CRYSTAL RIVER FL
CULLMAN AL
CUMMING GA
DACULA GA
DADE CITY FL
DALLAS GA
DANIEL ISLAND SC
DAPHNE AL
DAVENPORT FL
DAVIE FL
DAWSONVILLE GA
DAYTONA BEACH FL
DECATUR AL
DECATUR GA
DEERFIELD BEACH FL
DELAND FL
DELRAY BEACH FL
DELRAY BEACH FL
DELTONA FL
DENVER NC
DESTIN FL
DORAL FL
DOTHAN AL
DOUGLASVILLE GA
DULUTH GA
DUNCAN SC
DUNEDIN FL
DUNNELLON FL
DUNWOODY GA
EASLEY SC
EDGEWATER FL
EMERALD ISLE NC
ENGLEWOOD FL
ENTERPRISE AL
ESTERO FL
EUSTIS FL
EVANS GA
FAIRBURN GA
FAIRHOPE AL
FAIRVIEW TN
FAYETTEVILLE GA
FAYETTEVILLE NC
FLAGLER BEACH FL
FLEMING ISLAND FL
FLORENCE AL
FLOWERY BRANCH GA
FORT LAUDERDALE FL
FORT MILL SC
FORT MYERS FL
FORT PIERCE FL
FRANKLIN TN
FREDERICKSBURG VA
FREEPORT FL
FT LAUDERDALE FL
FT MYERS FL
FT WALTON BEACH FL
FT. LAUDERDALE FL
FT. MYERS FL
FT.MYERS BEACH FL
GAINESVILLE FL
GAINESVILLE GA
GAINSVILLE FL
GAINSVILLE GA
GALLATIN TN
GARDENDALE AL
GASTONIA NC
GLEN ALLEN VA
GOODLETTSVILLE TN
GOOSE CREEK SC
GREEN ACRES FL
GREENACRES FL
GREENBORO GA
GREENEVILLE SC
GREENEVILLE TN
GREENVILLE NC
GREENVILLE SC
GREENWOOD SC
GREER SC
GROVELAND FL
GULF BREEZE FL
GULF SHORES AL
GUNTERSVILLE AL
HAINES CITY FL
HALLANDALE FL
HAMPSTEAD NC
HARDEEVILLE SC
HARRISBURG NC
HARVEST AL
HELENA AL
HENDERSONVILLE NC
HENDERSONVILLE TN
HENRICO VA
HERNANDO FL
HIALEAH FL
HICKORY NC
HIGH POINT NC
HILTON HEAD SC
HILTON HEAD ISL SC
HIXSON TN
HOBE SOUND FL
HOLIDAY FL
HOLLY HILL FL
HOLLYWOOD FL
HOLMES BEACH FL
HOMESTEAD FL
HOMEWOOD AL
HOMOSASSA FL
HOMOSASSA SPRINGS FL
HOOVER AL
HOSCHTON GA
HUDSON FL
HUEYTOWN AL
HUNTERSVILLE NC
HUNTSVILLE AL
INDIAN HILLS SC
INDIAN TRAIL NC
INVERNESS FL
IRMO SC
ISLAMORADA FL
JACKSONVILLE FL
JACKSONVILLE BEACH FL
JENSEN BEACH FL
JOHN’S ISLAND SC
JUPITER FL
KATHLEEN GA
KENNESAW GA
KEY LARGO FL
KEY WEST FL
KILL DEVIL HILLS NC
KINGSLAND GA
KISSIMMEE FL
KNOXVILLE TN
LAGRANGE GA
LAKE CITY FL
LAKE MARY FL
LAKE PARK FL
LAKE PLACID FL
LAKE WALES FL
LAKE WORTH FL
LAKE WYLIE SC
LAKELAND FL
LAKEWOOD RANCH FL
LAND O’LAKES FL
LANTANA FL
LARGO FL
LAUDERHILL FL
LAWRENCEVILLE GA
LAWRENCEVILLLE GA
LEBANON TN
LEESBURG FL
LEESBURG GA
LEHIGH ACRES FL
LEIGH ACRES FL
LEXINGTON SC
LILBURN GA
LITHIA FL
LITHIA SPRINGS GA
LITHONIA GA
LIVE OAK FL
LOCUST GROVE GA
LOGANVILLE GA
LONGBOAT KEY FL
LONGWOOD FL
LOXAHATCHEE FL
LUTZ FL
LYNN HAVEN FL
MABLETON GA
MACON GA
MADEIRA BEACH FL
MADISON AL
MAITLAND FL
MANALAPAN FL
MARATHON FL
MARCO ISLAND FL
MARGATE FL
MARIETTA GA
MARTINEZ GA
MATTHEWS NC
MAULDIN SC
MCDONOUGH GA
MECHANICSVILLE VA
MELBOURNE FL
MERIDIANVILLE AL
MERRITT ISLAND FL
MIAMI FL
MIAMI BEACH FL
MIAMI SHORES FL
MIDDLEBURG FL
MIDLOTHIAN VA
MINT HILL NC
MIRAMAR FL
MOBILE AL
MONTGOMERY AL
MOODY AL
MOORESVILLE NC
MORROW GA
MOULTRIE GA
MOUNT PLEASANT SC
MT DORA FL
MT JULIET TN
MT. PLEASANT SC
MULLBERRY FL
MURFREESBORO TN
MURFRESSBORO TN
MUSCLE SHOALS AL
MYRTLE BEACH SC
NAPLES FL
NASHVILLE TN
NAVARRE FL
NEPTUNE BEACH FL
NEW PORT RICHEY FL
NEW SMYRNA BEACH FL
NEWBERN NC
NEWBERRY FL
NEWNAN GA
NICEVILLE FL
NO. MIAMI BEACH FL
NOKOMIS FL
NORCROSS GA
NORTH AUGUSTA SC
NORTH CHARLESTON SC
NORTH FORT MYERS FL
NORTH FT MYERS FL
NORTH MIAMI FL
NORTH MIAMI BEACH FL
NORTH PORT FL
NORTH VENICE FL
NORTHPORT AL
NORTHPORT FL
OAKLAND PARK FL
OCALA FL
OCEAN ISLE BEACH NC
OCOEE FL
ODESSA FL
OKEECHOBEE FL
OOLTEWAH TN
ORANGE BEACH AL
ORANGE CITY FL
ORANGE PARK FL
ORLANDO FL
ORMOND BEACH FL
OSPREY FL
OVIEDO FL
OWENS CROSS RDS AL
OXFORD AL
PACE FL
PALATKA FL
PALM BAY FL
PALM BEACH FL
PALM BEACH GARDENS FL
PALM CITY FL
PALM COAST FL
PALM HARBOR FL
PALMETTO FL
PANAMA CITY FL
PANAMA CITY BCH FL
PANAMA CITY BEACH FL
PARKLAND FL
PARRISH FL
PASADENA FL
PAWLEYS ISLAND SC
PEACHTREE GA
PEACHTREE CITY GA
PELHAM AL
PELL CITY AL
PEMBROKE PINES FL
PENSACOLA FL
PERRY GA
PHENIX CITY AL
PIGEON FORGE TN
PINECREST FL
PINELLAS PARK FL
PINSON AL
PLACIDA FL
PLANT CITY FL
PLANTATION FL
POINCIANA FL
POMPANO FL
POMPANO BEACH FL
PONTE VEDRA FL
PONTE VEDRA BEACH FL
POOLER GA
PORT CHARLOTTE FL
PORT ORANGE FL
PORT RICHEY FL
PORT SAINT LUCIE FL
PORT ST LUCIE FL
PORT ST. LUCIE FL
PORT WENTWORTH GA
POWDER SPRINGS GA
PRATVILLE AL
PUNTA GORDA FL
RAINBOW CITY AL
RALEIGH NC
RICHMOND VA
RICHMOND HILL GA
RINGGOLD GA
RITCHLAND SC
RIVERVIEW FL
RIVIERA BEACH FL
ROCK HILL SC
ROCKLEDGE FL
ROME GA
ROSWELL GA
ROYAL PALM BEACH FL
SAINT AUGUSTINE FL
SAINT PETERSBURG FL
SANDESTIN FL
SANFORD FL
SANTA ROSA BEACH FL
SARALAND AL
SARASOTA FL
SATELLITE BEACH FL
SAVANNAH GA
SEBASTIAN FL
SEBRING FL
SEFFNER FL
SEMINOLE FL
SHERRILLS FORD NC
SIMPSONVILLE SC
SMYRNA GA
SMYRNA TN
SNELLVILLE GA
SORRENTO FL
SOUTH DAYTONA FL
SOUTHWEST RANCHES FL
SPANISH FORT AL
SPARTANBURG SC
SPRING HILL FL
SPRING HILL TN
SPRINGHILL FL
ST AUGUSTINE FL
ST CLOUD FL
ST PETERSBURG FL
ST. CLOUD FL
ST. PETERSBURG FL
ST.PETERSBURG FL
STATESVILLE NC
STOCKBRIDGE GA
STONE MOUNTAIN GA
STUART FL
SUMMERVILLE SC
SUN CITY CENTER FL
SUNNY ISLES BEACH FL
SUNRISE FL
SURFSIDE FL
SUWANEE GA
TALLAHASSEE FL
TAMARAC FL
TAMPA FL
TARPON SPRINGS FL
TAVARES FL
TAYLORS SC
TEMPLE TERRACE FL
TEQUESTA FL
THE VILLAGES FL
THOMASVILLE GA
TIFTON GA
TITUSVILLE FL
TREASURE ISLAND FL
TROY AL
TRUSSVILLE AL
TUCKER GA
TULLAHOMA TN
TUSCALOOSA AL
TYRONE GA
VALDOSTA GA
VALRICO FL
VENICE FL
VERO BEACH FL
VESTAVIA HILLS AL
VILLA RICA GA
WAKE FOREST NC
WATKINSVILLE GA
WEAVERVILLE NC
WEEKI WACHEE FL
WELLINGTON FL
WESLEY CHAPEL FL
WEST MELBOURNE FL
WEST PALM BEACH FL
WESTON FL
WILLAMSBURG VA
WILMINGTON NC
WILTON MANORS FL
WINDER GA
WINDERMERE FL
WINSTON SALEM NC
WINTER GARDEN FL
WINTER HAVEN FL
WINTER PARK FL
WINTER SPRINGS FL
WOODSTOCK GA
YULEE FL
ZEPHYRHILLS FL
Sprouts ALBUQUERQUE NM
ALLEN TX
ARLINGTON TX
ARVADA CO
ATLANTA GA
AUGUSTA GA
AURORA CO
AUSTIN TX
BIRMINGHAM AL
BIXBY OK
BOULDER CO
CASTLE ROCK CO
CEDAR HILL TX
CEDAR PARK TX
CENTENNIAL CO
CHARLOTTE NC
CLEARWATER FL
COLORADO SPRINGS CO
CORPUS CHRISTI TX
DALLAS TX
DECATUR GA
DENTON TX
DENVER CO
DURHAM NC
EL PASO TX
ELLICOTT CITY MD
ENGLEWOOD CO
FAYETTEVILLE NC
FLOWER MOUND TX
FORT COLLINS CO
FORT WORTH TX
FRANKLIN TN
FRISCO TX
GRAND JUNCTION CO
GREELEY CO
HOOVER AL
HOUSTON TX
HURST TX
KANSAS CITY MO
KATY TX
KELLER TX
LAFAYETTE CO
LAKELAND TN
LAKEWOOD CO
LAS CRUCES NM
LAWRENCE KS
LAWRENCEVILLE GA
LEE’S SUMMIT MO
LENEXA KS
LITTLETON CO
LONE TREE CO
LONGMONT CO
LOVELAND CO
LUBBOCK TX
MADISON AL
MARIETTA GA
MCALLEN TX
MCKINNEY TX
MEMPHIS TN
MURFREESBORO TN
MURPHY TX
NAPLES FL
NASHVILLE TN
NORCROSS GA
NORMAN OK
OKLAHOMA CITY OK
OVERLAND PARK KS
PALM HARBOR FL
PEACHTREE CITY GA
PEARLAND TX
PHILADELPHIA PA
RALEIGH NC
RICHARDSON TX
ROSWELL GA
ROUND ROCK TX
ROWLETT TX
SAN ANTONIO TX
SANDY SPRINGS GA
SANTA FE NM
SARASOTA FL
SIMPSONVILLE SC
SMYRNA GA
SOUTHLAKE TX
SPRING TX
STILLWATER OK
SUGAR LAND TX
TAMPA FL
THORNTON CO
TOWSON MD
TUCKER GA
TULSA OK
VALRICO FL
WELLINGTON FL
WESTMINSTER CO
WINTER PARK FL
WOODSTOCK GA
YUKON OK
Vegan Fine Foods FORT LAUDERDALE FL
Village Market COLLEGEDALE TN
Wheatsville Food Co-Op AUSTIN TX
Hyde Park Market AUSTIN TX
The Austinite AUSTIN TX
Duval Market AUSTIN TX
Bread Basket – Manchaca AUSTIN TX
Thom’s Market Barton Springs AUSTIN TX
Thom’s Market – Spyglass AUSTIN TX

Consumers who purchased the recalled product can return the product to the retailer they purchased it from for a refund.

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